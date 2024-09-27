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Fenerbahçe, Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı kınadı

Fenerbahçe, bir dönem sarı-lacivertli formayı da giyen eski milli futbolcu Serhat Akın’ın uğradığı silahlı saldırı sonrası açıklama yaptı.

Güncel
  • 27.09.2024 01:46
  • Giriş: 27.09.2024 01:46
  • Güncelleme: 27.09.2024 01:59
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı kınadı
İHA

Fenerbahçe, Serhat Akın’ın uğradığı silahlı saldırı sonrası açıklama yaptı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Eski futbolcumuz Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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