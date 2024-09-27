Fenerbahçe, Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı kınadı

Fenerbahçe, Serhat Akın’ın uğradığı silahlı saldırı sonrası açıklama yaptı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Eski futbolcumuz Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.