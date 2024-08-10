Fenerbahçe, sezona 3 puanla başladı

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk etti.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya baskılı başlayan sarı-lacivertliler, oyunun sık sık durmasıyla pozisyon üretmekte zorlandı. Aradığı golü 34. dakikada Edin Dzeko ile bularak öne geçen Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda pozisyon üretmekte zorlanan Fenerbahçe, topun hakimiyetini ise bırakmadı. Rakibinin kalesinde ciddi fırsat yaratmasına müsaade etmeyen sarı-lacivertliler, skoru korumayı başardı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

DZEKO LİGE DE AÇLIŞ YAPTI

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, ligde de takımının ilk golünü atan isim oldu.

Sarı-lacivertlilerin, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Lugano'ya karşı oynadığı sezonun ilk resmi maçında 3 golle yıldızlaşan ve takımının yeni sezonda ilk golüne imza atan 38 yaşındaki oyuncu, rövanşta da takımına beraberlik golünü getirmeyi başarmıştı.

Lugano karşısında toplamda 4 gol atmayı başaran Dzeko, Adana Demirspor müsabakasında da 34. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı ve ligde de takımı adına açılışı yaptı.

SAİNT-MAXİMİM ASİSTLE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, sezona hızlı başladı.

Sarı-lacivertlilerin transferi için yoğun çaba harcadığı ve büyük beklentiyle takıma katılan 27 yaşındaki oyuncu, ilk lig maçında performansıyla beğeni topladı.

Fransız futbolcu, Dzeko'nun attığı ilk golde şık bir pasla takım arkadaşını golle buluşturmayı bildi.

MOURİNHO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, 76. dakikada 3 değişikliğe gitti.

Portekizli teknik adam, 75 dakika ilk 11'ine müdahale etmezken 76. dakikada 3 oyuncu değişikliğiyle oyuna müdahale etti.

Mourinho, söz konusu dakikada Osayi-Samuel-Mert Müldür, Edin Dzeko-En-Nesyri ve Saint-Maximin-Bartuğ Elmaz değişikliklerini yaptı.

FERDİ ALKIŞLARLA KENARA GELDİ

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, alkışlarla oyundan çıktı.

Transferi gündemde olan sol bek oyuncusu, müsabakanın 88. dakikasında yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktığı sırada taraftarlar tarafından uzun süre alkışlandı.

MOURİNHO İLK LİG MAÇINDA KART GÖRDÜ

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, ligdeki ilk maçında kart gördü.

Deneyimli teknik adam, müsabakanın 90+3. dakikasında hakeme itiraz nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.