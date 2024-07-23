Fenerbahçe sezonu açıyor

Gökay BAŞCAN

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunu resmen açıyor. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bugün İsviçre’nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma saat 21.30’da başlayacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 270 maçta107 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 366 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü. Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda yarın 35. maçını oynayacak. Kanarya, Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce yaptığı 34 karşılaşmada 12 galibiyet elde ederken, 11’er beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe’nin karşılaşma için kamp kadrosu açıklandı. Teknik direktör Jose Mourinho’nun tercih ettiği isimler şu şekilde: Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Doğukan Demir, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İsmail Yüksek, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Cenk Tosun, Ryan Kent, Oğuz Aydın.

Listede Cengiz Ünder’in olmaması dikkat çekti. Kanarya’nın yeni transferi Allan Saint-Maximin de sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

TURU GEÇERSE RAKİP LILLE

Ayrıca sarı-lacivertlilerin bu turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi de belli oldu. Kanarya, Lugano’yu elediği takdirde Fransa’nın önemli takımlarından Lille ile karşılaşacak.