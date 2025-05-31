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Fenerbahçe, sezonu galibiyetle kapattı

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Spor
  • 31.05.2025 18:44
  • Giriş: 31.05.2025 18:44
  • Güncelleme: 31.05.2025 18:45
Fenerbahçe, sezonu galibiyetle kapattı
DHA

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 2-1 kazandı.

Konyaspor, karşılaşmanın 4. dakikasında Melih Bostan ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda maça ortak olan Fenerbahçe 75'de İrfan Can Kahveci ile skora denge getirdi. 82'de sahneye çıkan En-Nesyri, sarı-lacivertli ekibin galibiyet golünü kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, sezonu 84 puanla kapattı. Konyaspor ise 46 puanla sezonu noktaladı.

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