Fenerbahçe, sezonu galibiyetle kapattı
Trendyol Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 2-1 kazandı.
Konyaspor, karşılaşmanın 4. dakikasında Melih Bostan ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda maça ortak olan Fenerbahçe 75'de İrfan Can Kahveci ile skora denge getirdi. 82'de sahneye çıkan En-Nesyri, sarı-lacivertli ekibin galibiyet golünü kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, sezonu 84 puanla kapattı. Konyaspor ise 46 puanla sezonu noktaladı.