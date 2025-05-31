Fenerbahçe, sezonu galibiyetle kapattı

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, sezonu galibiyetle noktaladı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, 4. dakikada Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Melih Bostan'ın golüyle öne geçti. İlk yarı boyunca pozisyon üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 1-0 mağlup girdi.

İkinci yarıya da tutuk başlayan Fenerbahçe, net pozisyon üretmekte zorlandı. Müsabakanın 75. dakikasında Sofyan Amrabat'ın kendi yarı sahasından savunma arkasına uzun pasına hareketlenen İrfan Can Kahveci'nin bekletmeden gelişine aşırtma vuruşunda sarı-lacivertliler beraberliği yakaladı.

Golün ardından performansını artıran Fenerbahçe, 82. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle 2-1 öne geçti ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Fenerbahçe, sezonu 84 puanla tamamladı.

- En-Nesyri 30. golünü kaydetti

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, bu sezon 30. golünü kaydetti.

Maçın 82. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydeden tecrübeli oyuncu, ligdeki 20. golüne ulaştı.

Tüm kulvarlarda gol sayısını 30'a yükselten En-Nesyri, Enner Valencia'nın ardından bu sayıya ulaşan ilk isim oldu.

- Maç istifa sesleriyle başladı

Fenerbahçeli taraftarlar, müsabakanın başlamasıyla yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

İlk düdükle beraber yönetimi istifaya davet eden sarı-lacivertli taraftarlar, maç boyunca tepkilerini sürdürdü.

- En-Nesyri'ye tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, golcü oyuncuları Youssef En-Nesyri'ye tepki gösterdi.

Geçtiğimiz süreçte taraftarın tepkisine yanıt veren Faslı santrfor, kaçırdığı pozisyonların ardından ıslıklandı.

- İrfan Can'a büyük destek

Sarı-lacivertli tribünler, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye önemli destek verdi.

Maç içerisinde bölüm bölüm İrfan Can lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, 29 yaşındaki oyuncunun şık golünün ardından da büyük sevinç yaşadı.