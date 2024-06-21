Fenerbahçe sezonun ilk transferini duyurdu

Yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Karagümrük'te forma giyen Levent Mercan ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ilk transferini duyurdu.

Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezon Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Mert Hakan Yandaş ile de sözleşme yenilendiği aktarıldı.

Sarı lacivertli kulübün X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır. Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir. 2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş’a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz. Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Levent Mercan’a Fenerbahçe’mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz."