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Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 20.04.2024 14:56
  • Giriş: 20.04.2024 14:56
  • Güncelleme: 20.04.2024 14:56
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 22 Nisan Pazartesi günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve maç için Sivas'a gidecek.

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