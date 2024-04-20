Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 22 Nisan Pazartesi günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve maç için Sivas'a gidecek.