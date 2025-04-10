Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, Süper Lig’in 31'inci haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmaları ile başlayan antrenman; sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları ile devam etti. 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular günün antrenmanını taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idman ile Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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