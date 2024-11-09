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Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de yarın konuk edeceği Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 09.11.2024 14:18
  • Giriş: 09.11.2024 14:18
  • Güncelleme: 09.11.2024 14:19
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

AZ Alkmaar maçının 11’inde forma giyen oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Bu antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.

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