Fenerbahçe, Sivasspor’u 3 golle geçerek zirve takibini sürdürdü

- Ligdeki yenilmezlik serisi 15 maça çıktı

- Talisca ligde 3 maçtır boş geçmiyor

- Tadic ligdeki 11’inci golünü attı

Doğukan DEMİRKIRDI / İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, Süper Lig’in 31’inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor’u 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 71 yapan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile 3 puanlık farkı korudu.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 31’inci haftasında deplasmanda Sivasspor’a konuk oldu. BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çaldı. Yasin Kol’un yardımcılıklarını ise Ceyhün Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci üstlendi. Sarı-lacivertli ekip, 42’nci dakikada Anderson Talisca ve 47 ile 90’ıncı dakikada Dusan Tadic’in attığı gollerle 3-1 galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Puanını 71 yapan Fenerbahçe, 74 puanı bulunan lider Galatasaray’ı takibini sürdürdü.

FENERBAHÇE’NİN LİGDEKİ YENİLMEZLİK SERİSİ 15 MAÇA ÇIKTI

Sivasspor’u deplasmanda 3-1 mağlup eden Fenerbahçe’nin Süper Lig’deki yenilmezlik serisi 15 maça çıktı. Sarı-lacivertli ekip, bu dönemde 12 galibiyet alırken, 3 kez ise rakipleriyle berabere kaldı. Öte yandan Fenerbahçe, ligdeki son mağlubiyetini 7 Aralık 2024 tarihinde Beşiktaş’a deplasmanda 1-0 yenildiği maçta yaşamıştı.

TALISCA LİGDE SON 3 MAÇTIR BOŞ GEÇMİYOR

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, ligde son 3 maçtır gol atmayı başarıyor. Sivas deplasmanında frikikten fileleri havalandırarak takımının ilk golünü atan Talisca, son 3 maçtaki 5’inci golünü attı. Brezilyalı futbolcu, iç sahada oynanan Trabzonspor karşısında hat-trick yaparken, Bodrum FK karşılaşmasında da 1 gol atmıştı.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe’ye transfer olan Anderson Taslica’nın ligde 6 gollük katkısı bulunuyor.

TADIC LİGDE 11’İNCİ GOLÜNÜ ATTI

Dusan Tadic, sarı-lacivertli ekibin deplasmanda Sivasspor’u 3-1’lik skorla mağlup etmesinde 2 gol atarak önemli katkı sağladı. Ligde son 3 maçtır sessiz olan Tadic, Sivasspor maçında takımının 2’nci ve 3’üncü golünü attı. 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu ligdeki gol sayısını 11’e çıkardı. Dusan Tadic, ligin geride kalan kısmında 10 tane de asist katkısı sağladı. Öte yandan Tadic, geçtiğimiz sezonun ardından bu sezon da ligde çift haneli gol ve asist katkısına ulaştı.

FENERBAHÇE LİGİN EN ÇOK GOL ATAN VE EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Fenerbahçe, Süper Lig’de sezonun geride kalan kısmında en çok gol atan ve en az gol yiyen takım olarak dikkat çekti. Sarı-lacivertli ekip, oynadığı 29 maçta rakip fileleri 74 kez havalandırdı ve en golcü takım oldu. Kalesinde ise 27 gol gören Fenerbahçe, ligin geride kalan bölümünde en az gol yiyen takım konumunda.

Fenerbahçe’yi bu iki istatistikte 71 gol atan ve 29 gol yiyen Galatasaray takip ediyor.

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