Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe, Skylar Mays'i transfer etti

Fenerbahçe Beko, ABD'li oyun kurucu Skylar Mays'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Spor
  • 18.10.2024 12:13
  • Giriş: 18.10.2024 12:13
  • Güncelleme: 18.10.2024 12:15
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Skylar Mays'i transfer etti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Skylar Mays'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuyla 2024-2025 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Skylar Mays, NBA kariyerinde Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers takımlarında forma giydi.

ABD'li oyuncu, 2024-25 sezonu başında ise NBA ekiplerinden Minnesota Timberwolves’un kadrosunda yer alıyordu.

BirGün'e Abone Ol