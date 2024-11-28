Fenerbahçe, Slavia Prag deplasmanında: İşte muhtemel ilk 11

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Fortuna Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann düdük çalacak.

Marco Achmüller ve Christof Günsch'ün yardımcı hakem olarak görev yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.

MOURİNHO KULÜBEDE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Slavia Prag maçında kulübedeki yerini alacak.

Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar deplasmanını tribünden takip eden Portekizli çalıştırıcı, Slavia Prag karşısında takımının başında sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de Slavia Prag karşısında 3 futbolcu forma giyemeyecek.

AZ Alkmaar deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde, bu maçta görev alamayacak.

Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da Çekya deplasmanında olmayacak.

Takımla birlikte çalışmalara başlayan Allan Saint-Maximin ve antrenman eksiği sebebiyle Kayseri deplasmanına götürülmeyen Cengiz Ünder'le ilgili son kararı teknik heyet verecek.

MERT MÜLDÜR SOL BEKE

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde sol beke geçen Mert Müldür, maçta da solda olacak.

Filip Kostic ve Levent Mercan'ın UEFA kadrosunda olmaması sebebiyle teknik direktör Jose Mourinho, sol bekteki tercihini milli futbolcu Mert Müldür'den yana kullanıyor.

DJİKU VE SAMET AKAYDİN 11'E

Fenerbahçe'de savunmada forma giyen isimlerden Çağlar Söyüncü'nün sakat, Rodrigo Becao'nun da cezalı olması sebebiyle Alexander Djiku-Samet Akaydin ikilisi savunma bloğunu oluşturacak.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Slavia Prag maçı öncesinde Kayseri deplasmanında iki futbolcuyu yan yana oynatmıştı.