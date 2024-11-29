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Fenerbahçe, Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Slavia Prag ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Eden Arena'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Spor
  • 29.11.2024 01:55
  • Giriş: 29.11.2024 01:55
  • Güncelleme: 29.11.2024 01:56
Kaynak: ANKA
Fenerbahçe, Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti
FOTOĞRAF: İHA

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Slavia Prag ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Eden Arena'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Edin Dzeko ve 85. dakikada En-Nesyri kaydetti. Slavia Prag'ın golü 7. dakikada Tomas Chory'den geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 8'e yükseltti. Slavia Prag 4 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Fenerbahçe sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Slavia Prag, Anderlecht'i ağırlayacak.

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