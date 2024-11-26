Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Çekya ekibi Slavia Prag ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

İki grup halinde pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı son antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve Çekya'nın başkenti Prag'a gidecek.