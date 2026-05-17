Fenerbahçe sol bek için yıldız isimle görüşüyor

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetimi, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.

6-7 Haziran’da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde temaslarını hızlandıran sarı-lacivertli yönetimin, Liverpool F.C. forması giyen Andrew Robertson ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edildi.

TRT Spor’un haberine göre Fenerbahçe, 32 yaşındaki tecrübeli sol bekle yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydetti.

SICAK BAKIYOR

Transfer sürecinde Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş’ın aktif rol aldığı belirtilirken Robertson’ın Türkiye’ye transfer olmaya sıcak baktığı aktarıldı.

İskoç yıldızın sezon sonunda Liverpool ile sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle transferin mali açıdan da uygun şartlarda ilerlediği ifade edildi.

Sadettin Saran yönetiminin, seçim sonrası göreve gelecek yeni yönetime sunacağı transfer raporunda Andrew Robertson dosyasının da yer alacağı öğrenildi.

Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Robertson, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.