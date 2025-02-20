Fenerbahçe son 16 için sahaya çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'ta Fenerbahçe, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Anderlecht ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, 2 farklı kaybetmesi halinde bile son 16'ya adını yazdıracak.

Sarı-lacivertli ekibin son 16 turundaki rakibi Glasgow Rangers veya Olympiakos olacak.

Fenerbahçe ilk maçı Dzeko, Tadic ve En-Nesyri'nin golleriyle 3-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL İLK 11

Bugün TSİ 23.00'te başlayacak maçta Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

İrfan Can - Skriniar, Amrabat, Yusuf, Osayi - Mert Hakan, Szymanski, Kostic, İrfan - Talisca, En Nesyri.

Brüksel'deki Lotto Park'ta oynanacak maçı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

MOURİNHO: İŞLER İYİ GİDİYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, önlerinde uzun bir yol olduğunu ancak önce rakiplerini geçmeleri gerektiğini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Anderlecht Stadı'ndaki basın toplantısında dün açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, kendileri için işlerin iyi gittiğini belirtti.

Pozitif sonuçların oyunculara özgüven verdiğini dile getiren Mourinho, "Bizim için işler iyi gidiyor, pozitif sonuçlar alıyoruz. Önemli olan yarınki maç ve gitmemiz gereken uzun bir yol var. Elemelerde her şey mümkündür. 3-0 iyi gözükebilir ama işi yarın bitirmemiz gerekiyor ve bitirmek için de yarın işimizi iyi yapmamız gerekiyor" diye konuştu.​​​​​​​

Takımın artan performansına ilişkin soruya ise Mourinho, "Oyuncular iyiler. Yeni şeyler öğrenmeye açıklar, farklı roller üstlenmeye açıklar. Bu taktiksel kültüre sahip olmak gelişmelerini sağlıyor. Takım olarak kompakt savunma yapmamızın da bunda etkisi var. Kaleci bunun bir parçası ve kalecimiz önemli anlarda önemli kurtarışlar yaptı." yanıtını verdi.

Mourinho, takımın temposunun yükseldiğinin hatırlatılması üzerine ise "Bunun birçok sebebi var. Tek bir şeye bağlayamayız. Yeni yılda lige verilen arada sonunda istediğimiz çalışmaları yapma imkanı yakaladık. Maç-dinlenme, maç-dinlenme temposundan çıkabildik. Bunları en iyi şekilde sahada uygulamaya başladık ve sonuç geldi. Sonuç gelince özgüven yükseldi. Sakatlıklar yaşandı ama transfer penceresinin açılması bize imkan sağladı. Milan'a (Skriniar) bakınca farklı bir oyuncu olduğunu görüyorsunuz. Bize istikrar kattı. Sadece futbol anlamında gelişmiyorlar, aile olma anlamında da gelişiyorlar" değerlendirmelerinde bulundu.