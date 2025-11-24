Fenerbahçe, son 2 deplasman maçını 2-0 geriden gelerek kazandı

- Galibiyet serisi 5 maça çıktı

- Marco Asensio gollerine Rize deplasmanında da devam etti

- Joker Levent Mercan

- En Nesyri ligde Fenerbahçe’nin en golcüsü

Doğukan DEMİRKIRDI / İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, Süper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-0 geriye düştüğü maçta 5-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 31 yapan sarı-lacivertliler, zirve yarışını sürdürdü.

Süper Lig’in 13’üncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 6’ncı dakikada Ali Sowe ve 15’inci dakikada Qazim Laçi’nin attığı gollerle 2-0 geriye düştü ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya daha baskılı başlayan Fenerbahçe, 55’inci dakikada Marco Asensio’nun golüyle farkı 1’e indirirken 58’inci dakikada Anderson Talisca’nın fileleri havalandırmasıyla skora denge getirdi. 65’inci dakikada bir kez daha Asensio ile golü bulan Fenerbahçe, 3-2 öne geçti. 78’inci dakikada Youssef En Nesyri farkı 2’ye çıkarırken Archie Brown, 88’inci dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-5. 3 puanı hanesine yazdırarak 31 puana ulaşan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray’ın 1 puan gerisinde zirve yarışına devam etti.

FENERBAHÇE SON 2 DEPLASMAN MAÇINI DA 2-0 GERİDEN GELEREK KAZANDI

Fenerbahçe, Süper Lig’de oynadığı son 2 deplasman maçını da 2 farklı geriye düşmesine rağmen kazanmayı başardı. Süper Lig’in 11’inci haftasında Beşiktaş deplasmanında 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, maçı 3-2 kazandı. 13’üncü haftadaki Çaykur Rizespor maçında da 2-0 yenik duruma düşen Fenerbahçe, karşılaşmadan 5-2’lik galibiyetle ayrıldı.

SARI-LACİVERTLİLER GALİBİYET SERİSİNİ 5 MAÇA ÇIKARDI

Fenerbahçe, Süper Lig’de oynadığı son 5 maçta da sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. 5 Ekim’de Samsunspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan sarı-lacivertli ekip, daha sonra oynadığı Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarını kazandı.

MARCO ASENSIO GOLLERİNE RİZE DEPLASMANINDA DA DEVAM ETTİ

Fenerbahçe’nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, son haftalardaki skorer oyununu Rize deplasmanında da sürdürdü. 29 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyette önemleri rol oynadı. Son 3 lig maçında da gol sevinci yaşayan Asensio, 6 gole ulaştı. Marco Asensio’nun 2 tane de asist katkısı bulunuyor.

EN NESYRI LİGDEKİ 7’NCİ GOLÜNÜ ATTI

Sarı-lacivertli ekibin Faslı futbolcusu Youssef En Nesyri, Çaykur Rizespor deplasmanında takımının 4’ümcü golünü kaydetti. Ligde 2 maç aranın ardından golle buluşan En Nesyri, ligdeki 7’nci golünü attı. Faslı forvet, sarı-lacivertlilerin ligdeki en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

JOKER LEVENT MERCAN

Fenerbahçe’nin 24 yaşındaki futbolcusu Levent Mercan, maç içerisinde çeşitli pozisyonlarda oynayarak takımın adeta jokeri oldu. Çaykur Rizespor maçına sol bekte başlayan Levent, 56’ncı dakika Archie Brown’ın oyuna dahil olmasıyla sağ beke geçti. Sarı-lacivertli ekibin son 5 lig maçının 4 tanesine ilk 11’de başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 1 maçta ise 61’inci dakikada oyuna girdi.

LİGDE SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY

Fenerbahçe, Süper Lig’in 14’üncü haftasında derbi maçta Galatasaray’ı konuk edecek. Bu mücadele 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Maçın başlama saati ise 20.00.