Fenerbahçe son dakikada yıkıldı

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u ağırladı. Karşılaşma, 2-2 berabere bitti. Fenerbahçe'nin gollerini 80. dakikada penaltıdan Anderson Talisca ve 86. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Karadeniz ekibinin golleri ise 47. dakikada Ali Sowe ve 90+8'de Sagnan'dan geldi. Konuk ekip Rizespor'da Samet Akaydin, 72. dakikada kırmızı kart gördü. Paylaşılan puanların ardından Fenerbahçe 67, Rizespor ise 37 puana yükseldi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de gelecek hafta derbide Galatasaray'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.