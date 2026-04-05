Fenerbahçe son nefeste yarışa tutundu

Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy’de karşı karşıya geldi. Büyük bölümü dengede geçen ve gol sesi çıkmayan derbide düğüm, uzatma dakikalarında çözüldü.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, henüz ilk dakikada önemli bir fırsat yakaladı. Ön alan baskısıyla kazanılan top sonrası gelişen atakta Nene’nin karşı karşıya vuruşu direğin dibinden auta çıktı.

Beşiktaş ise kısa sürede oyuna denge getirdi. 8. dakikada Olaitan’ın şutu Oosterwolde’ye takılırken, 10. dakikada siyah-beyazlılar üst üste iki pozisyondan yararlanamadı. Oh’un kafa vuruşunda kaleci Ederson’dan seken topu tamamlamak isteyen Cerny’ye savunma izin vermedi.

İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede iki ekip de ikinci yarıda kontrollü bir oyun tercih etti. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen bölümde net fırsatlar sınırlı kaldı ve skor uzun süre değişmedi.

Derbide kırılma anı 90+9’da yaşandı. Fenerbahçe’nin kazandığı penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, 90+11’de hata yapmadı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 63’e yükselterek zirve takibini sürdürdü ve Galatasaray ile arasındaki farkı 1’e indirdi. Beşiktaş ise 52 puanda kalarak haftayı puansız kapattı.