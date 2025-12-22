Fenerbahçe, Sörloth'la prensipte anlaştı

Ara transfer döneminde önceliği forvet transferine veren Fenerbahçe, Atletico Madrid'in yıldız santrforu Alexander Sörloth ile prensipte anlaşmaya vardı.

Norveçli forvet ile dört yıllık sözleşme konusunda el sıkışan sarı-lacivertliler, Atletico Madrid ile bonservis görüşmelere başladı.

Atletico Madrid’in oyuncu için 35 milyon avro bonservis bedeli istediği gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe satın alma opsiyonlu kiralık formülüne de masaya koyacak.

Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

TORUNOĞULLARI NE DEMİŞTİ?

Sörloth transferi için daha önce açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları şunları söylemişti:

“Transferde Sörloth ve başka isimler gündeme geliyor. Takviye için çalışıyoruz. Taraftarlarımız transferde her türlü sürprize açık olsun. Elimizden ne geliyorsa fazlasını yapacağız. Önceliğimiz lig olsa da, bu sezon ne kadar kupa varsa, hepsine talibiz”

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ise yıldız futbolcunun takım içindeki rolünün altını çizerek, “Sörloth’a bakış açım değişmedi. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Kadromuzda onun bize sunduğu özellikleri sunabilen başka bir isim yok. Formda kalmasına ihtiyacımız var ve onun da burada mutlu olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.