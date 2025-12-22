Fenerbahçe, Sörloth'ta mesafe kaydetti

Süper Lig’in ilk yarısını namağlup tamamlayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin, transferde önceliği hücum hattına verdiği öğrenildi.

Orta saha için ilk adımı atan Fenerbahçe’nin, PSV Eindhoven forması giyen Joey Veerman transferinde önemli mesafe kat ettiği ifade edilirken, yönetimin şu anki ana gündeminin santrfor takviyesi olduğu belirtildi.

Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin, Atletico Madrid’de forma giyen Alexander Sörloth için temaslarını yoğunlaştırdığı kaydedildi.

MAAŞ PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, 30 yaşındaki Norveçli golcüye 3,5 yıllık sözleşme ve yıllık 10 milyon avro maaş teklif etti. Sörloth cephesinin ise 12 milyon avro talep ettiği, taraflar arasındaki farkın kapanmaya yakın olduğu aktarıldı.

Öte yandan Atletico Madrid’in oyuncu için 35 milyon avro bonservis bedeliyle masaya oturduğu belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin ise Sörloth'un takımdan ayrılmaya sıcak bakmasını pazarlık kozu olarak kullandığı ve bonservis bedelini 30 milyon avronun altına çekmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, Fenerbahçe’nin santrfor takviyesi için temaslarını sürdürdüğü bildirildi.