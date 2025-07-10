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Fenerbahçe, stat isim sponsorluğunu açıkladı: Chobani

Fenerbahçe, iş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani şirketiyle stat ismi ve futbol A takımının Avrupa forma göğüs sponsorluğu için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Güncel
  • 10.07.2025 14:16
  • Giriş: 10.07.2025 14:16
  • Güncelleme: 10.07.2025 14:24
Kaynak: AA
Fenerbahçe, stat isim sponsorluğunu açıkladı: Chobani

Fenerbahçe Kulübü, stat ismi ve futbol A takımının Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketiyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Şirketimiz, stadyum isim sponsorluğu ve futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

İş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani, ABD'de süzme yoğurt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteriyor.

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