Fenerbahçe, stat isim sponsorluğunu açıkladı: Chobani
Fenerbahçe, iş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani şirketiyle stat ismi ve futbol A takımının Avrupa forma göğüs sponsorluğu için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Kaynak: AA
Fenerbahçe Kulübü, stat ismi ve futbol A takımının Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketiyle görüşmelere başlandığını duyurdu.
Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Şirketimiz, stadyum isim sponsorluğu ve futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.
İş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani, ABD'de süzme yoğurt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteriyor.
Kamuoyu Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 10, 2025
Kulübümüz, stat isim sponsorluğu ve Futbol A Takımımızın Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başlamıştır.
Fenerbahçe Spor Kulübü