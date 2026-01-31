Fenerbahçe Statı taşınacak iddialarına yanıt

Fenerbahçe Statı'nın taşınacağına dair iddialara kulübün Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu cevap verdi. Mosturoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe Stadı’nın taşınması mümkün değildir. Fenerbahçe var olduğu sürece bu stadyum Fenerbahçe’nin olacaktır. Bu stadyumda alın terimiz vardır. Biz devlete stat yaptırmadık. Genel kurul müsaade ettiği sürece stadımız ilelebet bizim olacaktır."

ALİ ŞEN'E 50'İNCİ YIL PLAKETİ

Öte yandan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında, eski başkan Ali Şen için 50'inci yıl plaketi verildi.



Saran, eski başkanlardan Ali Koç, divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu ve eski divan başkanları Vefa Küçük ile Uğur Dündar, Ali Şen'in 50. yıl plaketini oğlu Metin Şen ve torununa takdim etti. Bu esnada törende duygusal anlar yaşandı.



Kulüp genel sekreteri Orhan Demirel, "Kulübümüzün önceki başkanlarından Ali Şen'in 50. yılını kutluyorum. Ona acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. Ali Şen'in plaketinin takdiminde üyeler, uzun süre alkışladı.