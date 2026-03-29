Fenerbahçe stoper transferi için hedefini belirledi

Yeni sezon kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin, Milan Skriniar’ın yanına tecrübeli bir stoper takviyesi yapmayı hedeflediği öğrenildi.

Bu doğrultuda gündeme gelen isim ise Stefan de Vrij oldu. Inter ile sözleşmesi sona eren ve yeni kontrat yapılması beklenmeyen deneyimli savunmacının, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerildiği belirtildi.

SKRINIAR DEVREYE GİRECEK

Skriniar ile de Vrij’in Inter’de 5 sezon boyunca birlikte forma giydiği ve savunmanın önemli parçaları arasında yer aldığı bilinirken, Slovak futbolcunun da eski takım arkadaşının transferi için devreye girebileceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe yönetiminin 34 yaşındaki stoperin durumunu yakından takip ettiği, sezon sonunda ise transfer için somut adımların atılabileceği kaydedildi. Bu sezon daha çok rotasyon oyuncusu olarak görev yapan de Vrij, 14 maçta 905 dakika süre aldı.