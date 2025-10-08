Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Fenerbahçe Avrupa Ligi fikstürü maç takvimi

UEFA Avrupa Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu grup aşamasının 3. haftasında Almanya temsilcisi VfB Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak olan mücadele, sarı-lacivertliler için büyük önem taşıyor. Avrupa Ligi’nde geride kalan iki maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, evinde kazanarak grubun üst sıralarına tırmanmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Avrupa Ligi fikstürü maç takvimi!

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Stuttgart maçı, 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak. Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe taraftarı, temsilcimizin Avrupa mücadelesini ulusal kanalda kesintisiz izleyebilecek.

FENERBAHÇE’NİN AVRUPA LİGİ HEDEFİ: İLK 24’E KALMAK

Avrupa Ligi’nde ilk iki maçında iyi bir performans ortaya koyan Fenerbahçe, teknik direktör yönetiminde grup aşamasını ilk 24 takım arasında tamamlamak istiyor. Takımın yıldız oyuncuları, Kadıköy’deki bu zorlu mücadelede taraftar desteğini de arkasına alarak galibiyet arayacak.

Sarı-lacivertliler, Stuttgart karşısında 3 puan alarak hem moral bulmayı hem de bir sonraki deplasman maçı öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ (2025-2026 SEZONU)

Fenerbahçe’nin Avrupa sahnesindeki maç programı şu şekilde:

3. Hafta: 23 Ekim 2025 – Fenerbahçe vs Stuttgart (E) – 19.45

4. Hafta: 6 Kasım 2025 – FC Viktoria Plzen vs Fenerbahçe (D) – 22.00

5. Hafta: 27 Kasım 2025 – Fenerbahçe vs Ferencvarosi (E) – 20.45

6. Hafta: 11 Aralık 2025 – SK Brann vs Fenerbahçe (D) – 22.00

7. Hafta: 22 Ocak 2026 – Fenerbahçe vs Aston Villa (E) – 20.45

8. Hafta: 29 Ocak 2026 – Fotbal Club FCSB vs Fenerbahçe (D) – 23.00

KADIKÖY’DE AVRUPA COŞKUSU

Fenerbahçe taraftarı, uzun yıllardır olduğu gibi yine Avrupa gecesinde tribünleri doldurmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, sahasında oynayacağı bu karşılaşmada galibiyet alarak hem moral bulmak hem de Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.