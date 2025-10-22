Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta
Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Kaleyi kim koruyacak? Karşılaşmanın hakemleri, maç önü istatistikleri, eksik ve sakat oyuncular ile diğer bilgiler haberimizde.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya geliyor. Avrupa maçlarında bugüne kadar 292 karşılaşmada 115 galibiyet, 62 beraberlik ve 115 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
FENERBAHÇE’NİN AVRUPA KUPALARINDAKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı maçlarda 115 galibiyet, 62 beraberlik ve 115 mağlubiyet elde etti. Toplamda 400 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 416 gol gördü.
Fenerbahçe’nin Avrupa Performansı Tablosu
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Kupası
|54
|18
|10
|26
|72
|91
|UEFA Avrupa Ligi
|96
|47
|28
|21
|139
|100
|Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|33
|9
|4
|20
|30
|70
|UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme
|42
|15
|13
|14
|62
|51
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|40
|11
|6
|23
|42
|70
|Avrupa Kupa Galipleri Kupası
|9
|3
|1
|5
|11
|11
|UEFA Konferans Ligi
|18
|12
|-
|6
|44
|23
|TOPLAM
|292
|115
|62
|115
|400
|416
UEFA AVRUPA LİGİ’NDE FENERBAHÇE’NİN KAYITLARI
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi adıyla oynanan organizasyonda bugüne kadar 96 maça çıktı. Bu müsabakalarda 47 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı.
FENERBAHÇE’NİN SON DURUMU VE EKSİKLER
Fenerbahçe'de kaleci Ederson sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Jhon Duran takımla çalışmalara başlamış olsa da maç eksiği nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor. Ayrıca kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da maçta forma giyemeyecek.
KALEDE KİM OLACAK?
Fenerbahçe’de gözler kaleci tercihlerine çevrilmiş durumda. Ayağındaki kırığın ardından iyileşen İrfan Can Eğribayat, kadroya geri döndü. Teknik direktör Domenico Tedesco, son maçların formda ismi Tarık Çetin ile İrfan Can Eğribayat arasında tercih yapacak.
FENERBAHÇE’NİN SON AVRUPA LİGİ MAÇLARI
- Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe
- Fenerbahçe 2-1 Nice
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE VE STUTTGART KAÇINCI SIRADA?
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Dinamo Zagreb
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
|2
|Midtjylland
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
|3
|Braga
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|+3
|6
|20
|Fenerbahçe
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|22
|Stuttgart
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 20. sırada. Stuttgart da aynı sonuçla averajla Fenerbahçe'nin gerisinde 22. sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Stuttgart arasındaki kritik karşılaşma 23 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, İstanbul’daki Chobani Stadı’nda saat 19.45’te başlayacak. TRT 1'de yayınlanacak olan maçı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet’in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen üstlenecek.