Ajans Haberleri
Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Stuttgart maçına hazır

Doğukan DEMİRKIRDI – Ulaşcan ÖZER / İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi’nin 3’üncü haftasında yarın sahasında Stuttgart ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra koordinasyon çalışmaları gerçekleşti. Antrenmanın basın kapalı bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.

Tedavisi süren Ederson antrenmanda yer almazken sakatlığını atlatan Jhon Duran ise çalışmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Öte yandan Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek de antrenmanı takip etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü hafta maçında yarın saat 19.45’te Alman ekibi Stuttgart ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşılaşacak.

