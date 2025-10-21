Fenerbahçe-Stuttgart maçını Jakob Kehlet yönetecek

İSTANBUL, (DHA) - FENERBAHÇE'nin Stuttgart ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi’nin 3'üncü hafta maçını Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi’nin 3'üncü haftasında Fenerbahçe ile Stuttgart arasında oynanacak karşılaşmanın hakemleri açıklandı.

23 Ekim Perşembe günü oynanacak mücadelede Danimarka Futbol Federasyonu’ndan Jakob Kehlet düdük çalacak. Kehlet’in yardımcıları ise Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mikkel Redder olacak.

Bu mücadenin VAR koltuğunda Jonas Hansen, AVAR’da ise Jens Maae yer alıyor.