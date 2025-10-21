Fenerbahçe, Stuttgart maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 23 Ekim Perşembe günü sahasında Almanya ekibi Stuttgart ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core çalışmalarıyla başladı.

Sahada koordinasyon, çabukluk ve pas uygulamalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Stuttgart maçının hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayacak.