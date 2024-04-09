Fenerbahçe, Sultanlar Ligi final serisinde 1-0 öne geçti
Kaynak: İHA
Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk mücadelesinde Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit’i 22-25, 27-25, 23-25, 25-27’lik set skorlarıyla 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik
Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Voronkova, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Stevanovic, Gray
Fenerbahçe Opet: De Souza, Eda, Drca, Fedorovtseva, Aslı, Vargas, Gizem (L), Ada, Meliha
Setler: 22-25, 27-25, 23-25, 25-27
Süre: 127 dakika (28, 33, 32, 34)