Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde yarın Galatasaray'la Suudi Arabistan'da karşılaşacak

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçında yarın Suudi Arabistan'da Galatasaray ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon kupayı müzesine götüren sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'la yarın Riyad'da karşı karşıya gelecek.

Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) saat 20.45'te oynanacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Emre Malok oturacak.