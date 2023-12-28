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Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde yarın Galatasaray'la Suudi Arabistan'da karşılaşacak

Ajans Haberleri
  • 28.12.2023 13:06
  • Giriş: 28.12.2023 13:06
  • Güncelleme: 28.12.2023 13:06
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde yarın Galatasaray'la Suudi Arabistan'da karşılaşacak

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçında yarın Suudi Arabistan'da Galatasaray ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon kupayı müzesine götüren sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'la yarın Riyad'da karşı karşıya gelecek.

Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) saat 20.45'te oynanacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Emre Malok oturacak.

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