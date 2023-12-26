Fenerbahçe, Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.
Kaynak: DHA
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarına 27 Aralık Çarşamba günü yapacağı çalışmayla devam edecek.
Sıradaki Haber