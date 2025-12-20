Fenerbahçe, Süper Lig'de dikkat çeken oyuncuyu listesine ekledi
Kanat hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba için girişimlere başladı. Hollandalı oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma maddesi dikkat çekiyor.
Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken kanat transferinde rotasını yurt içine çevirdi. Sarı-lacivertli ekip, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba için temaslara başladı.
Teknik direktör Domenico Tedesco’nun da transferine onay verdiği 25 yaşındaki futbolcu; sağ ve sol kanatta görev alabilmesi, iki ayağını da etkili kullanması ve hücumdaki hareketliliğiyle ön plana çıkıyor.
SERBEST KALMA MADDESİ
Musaba’nın Samsunspor ile olan sözleşmesinde 5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Fenerbahçe, bu bedelin ödenmesi halinde bonservis pazarlığına girmeden Hollandalı oyuncuyu kadrosuna katabilecek.
Bu sezon Samsunspor formasıyla 21 resmi maçta görev alan Musaba, 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Sarı-lacivertli yönetimin transferle ilgili nihai kararını önümüzdeki günlerde netleştirmesi bekleniyor.