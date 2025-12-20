Fenerbahçe, Süper Lig'de dikkat çeken oyuncuyu listesine ekledi

Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken kanat transferinde rotasını yurt içine çevirdi. Sarı-lacivertli ekip, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba için temaslara başladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun da transferine onay verdiği 25 yaşındaki futbolcu; sağ ve sol kanatta görev alabilmesi, iki ayağını da etkili kullanması ve hücumdaki hareketliliğiyle ön plana çıkıyor.

SERBEST KALMA MADDESİ

Musaba’nın Samsunspor ile olan sözleşmesinde 5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Fenerbahçe, bu bedelin ödenmesi halinde bonservis pazarlığına girmeden Hollandalı oyuncuyu kadrosuna katabilecek.

Bu sezon Samsunspor formasıyla 21 resmi maçta görev alan Musaba, 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Sarı-lacivertli yönetimin transferle ilgili nihai kararını önümüzdeki günlerde netleştirmesi bekleniyor.