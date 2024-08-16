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Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak

Ajans Haberleri
  • 16.08.2024 11:13
  • Giriş: 16.08.2024 11:13
  • Güncelleme: 16.08.2024 11:13
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Sarı-lacivertli takım, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Göztepe ise Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Brezilyalı futbolcu Fred ile geride kalan sezondan kart cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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