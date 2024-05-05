Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.
Ligde oynadığı 34 karşılaşmada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, topladığı 89 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor.
Son deplasman mücadelesinde EMS Yapı Sivasspor ile berabere kalan İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışında kayıp yaşarken, bir sonraki hafta iç sahada derbi maçta Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.