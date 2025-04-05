Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmada Bersan Duran ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada.

Geçen hafta Sipay Bodrum FK deplasmanında 4-2 kazanan Jose Mourinho'nun ekibi, Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasıyla puan farkını 6'ya indirmişti. Sarı-lacivertli ekip, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın bay geçtiği bu hafta kazanması durumunda puan farkını 3'e düşürecek.