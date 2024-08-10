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Fenerbahçe Süper Lig'e start veriyor

Spor
  • 10.08.2024 05:00
  • Giriş: 10.08.2024 05:00
  • Güncelleme: 10.08.2024 05:27
Fenerbahçe Süper Lig'e start veriyor
Fotoğraf: AA

Spor Servisi

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında bugün Adana Demirspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Yeni sezona Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında kazanarak lige iyi başlamayı hedefliyor.

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