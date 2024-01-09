Fenerbahçe, Süper Lig erteleme haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
İstanbulspor'a konuk olduğu mücadeleyi 5-1 kazanan ve puanını 47'ye yükselten Fenerbahçe, averajla liderliğini sürdürüyor.
18 lig maçında 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip fileleri 49 kez havalandırırken kalesinde ise 15 gol gördü.
Sıradaki Haber