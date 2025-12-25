Giriş / Abone Ol
Fenerbahçe'nin 10 milyon Euro teklif gelmesi halinde Sebastian Szymanski'nin satışına sıcak baktığı iddia edildi.

Spor
  • 25.12.2025 09:31
Fenerbahçe, Szymanski'nin bonservisini belirledi
Fotoğraf: Fenerbahçe SK

Fenerbahçe'nin Sebastian Szymanski için istediği bonservis belli oldu.

Sarı-lacivertlilerde taraftarların tepki gösterdiği Polonyalı futbolcu, kupada Beşiktaş ile oynanan derbide de etkili olamadı.

10 MİLYON EURO

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, 10 milyon Euro bandında teklif gelirse Polonyalı yıldızın satışına sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan Szymanski, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

