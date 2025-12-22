Fenerbahçe, Talisca'yla görüşmelere başlıyor

Süper Lig’de ve Avrupa Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, son haftalarda Anderson Talisca’nın yükselen performansıyla dikkat çekti.

Sarı-lacivertlilerin Eyüpspor deplasmanında aldığı galibiyette 1 gol ve 1 asistle öne çıkan Brezilyalı oyuncu, son 8 günde oynanan 3 maçta 6 gol kaydetti. Bu performans, hem teknik heyetin hem de yönetimin gündemini hareketlendirdi.

YÖNETİM MASAYA OTURUYOR

31 yaşındaki futbolcunun artan form grafiğinin ardından Fenerbahçe yönetiminin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Talisca ile bu ay içinde yeni kontrat görüşmelerine başlamayı planladığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre sarı-lacivertliler, son 1,5 yılda 15,5 milyon avro kazanan deneyimli oyuncuya, sezon başına 6 milyon avrodan 2 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

Talisca’nın durumu Brezilya kulüpleri tarafından da yakından takip ediliyor. Grêmio, Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Palmeiras ve Atlético Mineiro’nun sambacı oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor. Deneyimli futbolcunun, kariyeriyle ilgili kararını önümüzdeki dönemde vermesi bekleniyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maçta 1426 dakika süre alan Talisca, 14 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Brezilyalı futbolcu, bu istatistiklerle sahada kaldığı her 102 dakikada bir gol ortalaması yakaladı. Talisca’nın güncel piyasa değeri ise 8 milyon avro olarak gösteriliyor.

TODESCO ÖVMÜŞTÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Eyüpspor galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında Talisca’nın performansına dikkat çekti.

Brezilyalı futbolcunun hücumda önemli bir silah olduğunu vurgulayan Tedesco, “Talisca sadece çok gol atmıyor, kritik anlarda skor üretiyor. Hücum performansımızı yukarı çeken isimlerden biri. Bizim için çok önemli bir oyuncu” ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk bölümünde fiziksel ve mental hazır olmadığı gerekçesiyle eleştirilen Talisca, ilerleyen haftalarda gösterdiği performansla teknik heyetin hücumdaki en güvenilir seçeneklerinden biri haline geldi.