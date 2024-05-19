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Fenerbahçe taraftarı, RAMS Park’a ulaştı

Ajans Haberleri
  • 19.05.2024 16:32
  • Giriş: 19.05.2024 16:32
  • Güncelleme: 19.05.2024 16:32
Kaynak: İHA
Fenerbahçe taraftarı, RAMS Park’a ulaştı

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasını statta takip edecek 2 bin 400 sarı-lacivertli taraftar, RAMS Park’a ulaştı.

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe saat 19.00’da karşı karşıya gelecek.

Bu zorlu müsabakayı İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği 2 bin 400 sarı-lacivertli taraftar da stattan takip edecek. Fenerbahçe taraftarı, yoğun güvenlik önlemleri altında 30+2 otobüsle RAMS Park’a geldi. 

Taraftarlar, üst araması ve bilet kontrolünün ardından stat içine alındı. 

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