Fenerbahçe taraftarı Saran'ın tutulduğu komutanlık önünde ve stat çevresinde toplandı
Fenerbahçe taraftarları Saran’ın gözaltında tutulduğu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı önünde ve Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde toplandı.
Sadettin Saran'ın geceyi İl Jandarma Komutanlığı’nda geçirmesi beklenirken, buradaki işlemlerinin sona ermesinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.