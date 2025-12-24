Giriş / Abone Ol
Fenerbahçe taraftarı Saran'ın tutulduğu komutanlık önünde ve stat çevresinde toplandı

Fenerbahçe taraftarları Saran’ın gözaltında tutulduğu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı önünde ve Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde toplandı.

Güncel
  • 24.12.2025 21:39
  • Giriş: 24.12.2025 21:39
  • Güncelleme: 24.12.2025 21:46
Kaynak: Haber Merkezi
Sadettin Saran'ın geceyi İl Jandarma Komutanlığı’nda geçirmesi beklenirken, buradaki işlemlerinin sona ermesinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

