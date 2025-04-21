Fenerbahçe taraftarından yönetime sert tepki: Ali Koç istifaya çağrıldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

Kayserispor'un 90+4. dakikada Talha Sarıaslan'la bulduğu golün ardından tribünler Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli tribünler uzatma dakikalarında "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" diyerek tempo tutarken maçın bitiş düdüğüyle birlikte takımı da protesto etti.

Karşılaşmanın ardından stadyumda çalınan müziği de yuhalayan tribünler uzun süre "Çıkmıyoruz" ve "Ali Koç gelecek, hesap verecek" diye bağırdı.

Sarı-lacivertli taraftarlar eski Başkan Aziz Yıldırım lehine sloganlar attı.

MAHMUT USLU: FENERBAHÇE YÖNETİMİ İSTİFA ETMELİ

Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe'de asbaşkanlık yapan Mahmut Uslu, Fenerbahçe yönetimine sert tepki gösterdi.

Kale Arkası YouTube kanalına yaptığı açıklamada Uslu, "Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bitirdiler. Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir."

KUTLUALP: ADAYLIK GEREKİYORSA ADAYIZ

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin önünü açın, hem de gecikmeden... Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var. Adaylık gerekiyorsa adayız" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇENİN önünü açın,

hem de gecikmeden..

Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var.

Adaylık gerekiyorsa adayız💛💙 — Hakan Bilal Kutlualp (@hbkhbk) April 20, 2025

Son seçimde Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Murat Salar, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Bugün geldiğimiz noktada Fenerbahçe, tarihinin en yorgun, en kırgın dönemlerinden birindedir. Bu tablo, yalnızca sahadaki başarısızlıkla açıklanamaz. Bu nedenle, Fenerbahçe’nin geleceği adına olağanüstü kongre çağrısında bulunuyorum. Olağanüstü kongrede;

•Sezonu şampiyon olarak tamamlamış olursak, kupamızı hep birlikte kutlarız.

•Şampiyon olamazsak ve mevcut yönetim devam etmek isterse, kongre güvenini tazeler ya da değiştirme iradesini ortaya koyar.

•Yeni bir yönetim oluşacaksa da, önümüzdeki sezon için hazırlık süresi kazanmış olur.

Ben bu süreci, camiamızın tüm unsurlarına açık, demokratik, şeffaf ve çözüm odaklı bir fırsat olarak görüyorum. Çünkü artık “bekleyip sabretmek” değil, harekete geçmek zamanı… Fenerbahçe’liğimin en içten, en samimi duygularıyla…"