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Fenerbahçe taraftarları, derbi için yola çıktı

Ajans Haberleri
  • 19.05.2024 15:33
  • Giriş: 19.05.2024 15:33
  • Güncelleme: 19.05.2024 15:34
Kaynak: DHA
Fenerbahçe taraftarları, derbi için yola çıktı

Fenerbahçe taraftarları, derbi için yola çıktı

Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçeli taraftarlar, erken saatlerde Ülker Stadyumu çevresinde toplanmaya başladı.

 Polis kontrolünden geçtikten sonra otobüslere alınan sarı-lacivertli taraftarlar, geniş güvenlik önlemleri altında saat 15.10 sıralarında yola çıktı.

2 bin 400 Fenerbahçe taraftarı, 30+2 otobüsle RAMS Park Stadyumu'na gitti.

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