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Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç’un afişlerine saldırı

Galatasaray’ın Konyaspor’u 3-1 mağlup edip şampiyon olması üzerine Fenerbahçe taraftarları İstanbulspor maçı sonrası Ali Koç’a ait afişlerini bıçakla saldırıp yırttı.

Spor
  • 26.05.2024 22:15
  • Giriş: 26.05.2024 22:15
  • Güncelleme: 26.05.2024 22:18
Kaynak: İHA
Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç’un afişlerine saldırı
İHA


Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor’u 3-1 mağlup etmesinin ardından şampiyonu oldu.

Galatasaray’ın şampiyon olmasının ardından yine aynı saatte sona eren Fenerbahçe - İstanbulspor maçının ardından bazı sarı-lacivertli taraftarlar stat çıkışında Ali Koç’un elektrik direklerine asılı seçim afişlerine bıçakla saldırdı.

Öfkeli taraftarlar afişi paramparça etti. 

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