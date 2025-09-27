Fenerbahçe, Tedesco'nun yardımcısı Gökhan Gönül ile yollarını ayırma kararı aldı

Fenerbahçe, yaklaşık iki hafta önce göreve başlayan teknik direktör Tedesco'nun yardımcısı Gökhan Gönül ile yolların ayrılmasına karar verdi.

Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Fenerbahçe, Yardımcı Antrenör Gökhan Gönül ile yollarını ayırma kararı aldı" dedi.

Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından biri olan Gökhan Gönül, Tedesco'nun kulübün yeni teknik direktörü olmasının ardından yardımcı antrenör olarak sarı-lacivertli camiaya geri dönmüştü.

Öte yandan Fenerbahçe'de başkan ve yönetimin değişmesinin ardından Domenico Tedesco ile de yolların ayrılabileceği belirtiliyor.

40 yaşındaki İtalyan teknik direktör ile Fenerbahçe arasında 9 Eylül'de 2 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

İlk maçında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, daha sonra Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalırken UEFA Avrupa Ligi'nde ise Dinamo Zagreb'e kaybetmişti.