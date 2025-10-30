Fenerbahçe teklif götürmüştü: Juventus’un yeni teknik direktörü Luciano Spalletti oldu

İtalyan devi Juventus, geçen hafta yollarını ayırdığı Igor Tudor’un yerine yeni teknik direktörünü belirledi.

ntvspor.net'te yer alan habere göre, Serie A ekibi Luciano Spalletti ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adam, daha önce Fenerbahçe’nin teklifini reddetmiş ve dinlenme kararı almıştı.

İtalyan basınından Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre, Juventus yönetimi Spalletti ile sezon sonuna kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılar, sezon sonunda Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı elde ederse, sözleşme otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.

Serie A’da şu anda 12 puanla 9. sırada yer alan Juventus, yeni hocasıyla birlikte yeniden zirve mücadelesine dönmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ KABUL ETMEMİŞTİ

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevi için Spalletti’ye teklif götürmüştü.

Ancak 66 yaşındaki İtalyan hoca, o dönemde yeni bir takım çalıştırmayı düşünmediğini belirterek teklifi geri çevirmişti.