Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco için imza töreni düzenledi

Fenerbahçe Kulübü, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco için imza töreni düzenledi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki törene kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek de katıldı.

Toplantıda ilk sözü başkan Ali Koç aldı. Koç, yarın oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakasının saat 19.00'a alındığına dikkati çekerek A Milli Erkek Basketbol Takımı'na Avrupa Şampiyonası finalinde başarılar diledi.

Taraftarlara şampiyonluk borçları olduğunu belirten Ali Koç, "Ödememiz gereken en önemli borç budur. En önemli sözümüz, takımımızı şampiyon yapacağız. Avrupa'da da yarı final hedefliyoruz. Belki ülkemizde oynanacak finalde, Tüpraş Stadı'ndaki finalde Fenerbahçe'yi görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

TEDESCO: "BÖYLE TARAFTARINIZ OLUNCA TAKIMINIZ DA SAHADA ATEŞLENİYOR"

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısına Türkçe olarak "Teşekkür ederim. Merhaba, burada olmaktan dolayı çok mutluyum." diyerek başladı.

Fenerbahçe'de olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getiren Tedesco, "Böylesine büyük desteği hem başkandan hem de sportif direktörden görmek normal değil. Kendi adıma ve ekibim adına teşekkür ediyorum. Ocak ayından itibaren evimde oturarak fırsatları beklemek çok da iyi değildi. Ben çalışmayı seven birisiyim. Benim için kulüplerden ve federasyonlardan teklif alıp kabul etmemek kolay değildi. Burada olmamdaki ilk etken kulübün kendisi, tarihi, devasa taraftarları. Böyle taraftarınız olunca takımınız da sahada ateşleniyor. İkinci etken de takımın kadrosuydu. Çok iyi bir takım, çok iyi çalışanlara sahip bir kulüp vardı. İyi oyuncularımız var ve çok iyi bir desteğe sahibiz." açıklamasını yaptı.

"'YENİ GELDİM' TARZI BAHANELER DUYMAYACAKSINIZ"

Takımın hedeflerine ulaşması için birlik olmanın önemine değinen Tedesco, "Bunu tek başına başaramayız. Bizim herkese ihtiyacımız var. Bizler birlikte büyük bir aileyiz. Aile olarak iyi zamanlardan ve kötü zamanlardan geçersiniz. Tekrar iyi zamanlara ulaşmak için birlikte olmak çok önemli." diye konuştu.

Son olarak taraftara mesaj gönderen Tedesco, "Benim mesajım net. Ben, teknik heyetim ve idare ekip, maçları kazanabilmek için her şeyi yapacağız. Kendi mantalitemizi biliyoruz. Benim için en önemli konu takım." açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından fotoğraf çekimiyle toplantı sona erdi.