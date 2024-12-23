Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ameliyat oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, safra kesesi ameliyatı oldu. Mourinho'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Fenerbahçe Spor Kulübü de teknik direktör için geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho'nun, Portekiz'de ameliyat olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçmiş Olsun Jose Mourinho Teknik Direktörümüz Jose Mourinho bugün ülkesi Portekiz’de başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirmiştir. Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."