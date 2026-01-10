Fenerbahçe, THY deplasmanında
Filede Fenerbahçe, Türk Hava Yolları'na konuk olacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
Sultanlar Ligi 15. hafta maçında Fenerbahçe, Türk Hava Yolları'na konuk oluyor.
Saat 14.00'te bBurhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 14 haftada aldığı 13 galibiyetle ikinci sırada bulunurken, Türk Hava Yolları ise 6 galibiyet, 8 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.