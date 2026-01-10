Giriş / Abone Ol
Fenerbahçe, THY deplasmanında

Filede Fenerbahçe, Türk Hava Yolları'na konuk olacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

  • 10.01.2026 10:15
  • Giriş: 10.01.2026 10:15
  • Güncelleme: 10.01.2026 10:17
Fenerbahçe, THY deplasmanında
Sultanlar Ligi 15. hafta maçında Fenerbahçe, Türk Hava Yolları'na konuk oluyor.

Saat 14.00'te bBurhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 14 haftada aldığı 13 galibiyetle ikinci sırada bulunurken, Türk Hava Yolları ise 6 galibiyet, 8 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.

